Napoli: dispositivo traffico in via Duomo

- Sarà istituito a Napoli a partire dal 24 agosto, per una durata di 49 giorni consecutivi, un particolare dispositivo di circolazione in via Duomo, tratto compreso tra l’intersezione con via Settembrini e l’intersezione con via Foria, per consentire il completamento dei lavori relativi all'intervento “Riqualificazione degli spazi urbani, Lotto 1, rientranti nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco” del Por Campania Fesr 2014/2020. Nel dettaglio, sono previste due fasi, di cui la prima dispone: divieto di transito veicolare in via Duomo, dall’intersezione con Via S. Giuseppe dei Ruffi-via Donnaregina fino all’intersezione di via Settembrini, eccetto i residenti, i veicoli addetti alla movimentazione delle merci merci negli orari consentiti, i mezzi di emergenza e di soccorso; ricollocamento di tutti gli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili in prossimità dei civici nelle anse di sosta più vicine, nel tratto di strada di cui al precedente punto; divieto di sosta con rimozione forzata in via Settembrini, nel tratto interessato dai lavori. Fase 2: divieto di transito veicolare in via Duomo, dall’intersezione con via Settembrini fino all’intersezione di via Foria; ricollocamento di tutti gli stalli di sosta riservati a persone diversamente abili in prossimità dei civici nelle anse di sosta più vicine, nel tratto di strada di cui al precedente punto. (Ren)