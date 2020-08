Campania: Caldoro, non tollerabile violenza su Zinzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Giampiero Zinzi". Così Stefano Caldoro, candidato alla presidenza per il centrodestra in Campania ha commentato su Twitter le minacce ai danni del consigliere leghista apparse sui muri di Caserta e poi circolate attraverso video diffusi su Instagram. "'Devi morire dissanguato' - ha proseguito Caldoro riportando il tenore delle minacce - la violenza politica preoccupa e non può essere tollerata. Mi aspetto parole chiare da tutti i candidati alla presidenza della Regione Campania", ha concluso il candidato del centrodestra che ha fatto sapere di aver sentito anche il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto. (Ren)