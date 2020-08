Campania: Rivellini (Fd'I), Pd e M5s cercano intesa in tutte le amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voci di corridoio descrivono l'inciucio tra Pd e Movimento 5 stelle come già fatto in tutte le amministrazioni e mi chiedo come faranno in Campania". Così Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per Fratelli d'Italia. "De Luca e Ciarambino sembrano nemici acerrimi - ha proseguito Rivellini - e dopo anni di insulti sessisti, ai danni della consigliera 5 Stelle, mi chiedo: De Luca ha deciso di posare il lanciafiamme e di trovare un accordo che gli consentirà di governare indisturbato mettendo 'bocca' anche sul prossimo candidato sindaco di Napoli? Corteggerà la Ciarambino come un novello Rodolfo Valentino Sono davvero schifato da questi continui cambi di casacca. La politica politicante, tanto demonizzata, è diventata l'unica ancora di salvezza per De Luca, costretto ad abbracciarsi con chi lo ha sempre combattuto. Mi appello a tutti i cittadini campani: punite i traditori e premiate il coraggio della coerenza", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)