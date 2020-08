Campania: De Luca, immessi 1,17 mld di euro nel tessuto economico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il piano socioeconomico specifico della Regione, si procede per un importo complessivo di un miliardo e 17 milioni di euro, immessi nell’economia campana". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha spiegato: "Completati pagamenti per 120mila imprese, bonus a 60mila professionisti, a favore delle famiglie liquidati 87mila famiglia, aumentato per due mesi fino a mille euro le pensioni sociali, quasi 200mila pensionati al minimo hanno avuto il contributo. A 3.100 imprese turistiche un contributo per 24 mln, 2500 operatori del trasporto taxi, Ncc. Bonus alle aziende agricole, 50 milioni di euro. Liquidato quasi tutti a 20mila imprese agricole. Dato bonus a lavoratori stagionali del trasporto, agli ambiti territoriali dati tutti i contributi per dare 600 euro a disabili". Quindi ha aggiunto: "Dati finanziamenti all’Adisurc per indennità da 250 euro per tablet e computer, 33mila studenti. Abbiamo dato aiuto a florovivaisti. Dato a 600 imprese bufaline un contributo di 19-20 milioni". (Ren)