© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno avanti i cantieri che abbiamo finanziato per lavori stradali e portuali, bonifica ambientale e ripulitura discariche, tra cui quella Cantarella a Mondragone. Vanno avanti lavori per metanizzazione, nuovi ospedali, per corpi idrici superficiali, impianto di compostaggio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)