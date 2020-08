Napoli: dispositivo traffico in Corso Vittorio Emanuele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato istituito a Napoli un dispositivo di circolazione temporaneo in corso Vittorio Emanuele altezza piazzetta Cariati e in vico San Nicola da Tolentino per i lavori di manutenzione straordinaria dal 24 agosto al 7 settembre. Nel dettaglio, ci sarà obbligo di proseguire dritto in vico San Nicola da Tolentino per i veicoli provenienti da Salita Cariati, giunti a piazzetta Cariati; inversione del senso di marcia in vico San Nicola da Tolentino nel tratto compreso tra Piazzetta Cariati e salita San Nicola da Tolentino; senso unico alternato regolato da semafori mobili in corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra l'incrocio con via Suor Orsola e Piazzetta Cariati) con divieto di sosta e fermata su ambo i lati e sospensione dellla sosta regolamentata a tariffa; sospensione temporanea in corso Vittorio Emanuele della fermata bus Anm “Vittorio Emanuele II-Funicolare-Università Suor Orsola Benincasa”; sospensione temporanea in corso Vittorio Emanuele del posteggio autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) ubicato all'altezza della Funicolare centrale. (Ren)