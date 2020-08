Campania: Borrelli (Verdi), chi aggredisce medici e infermieri deve essere denunciato e subire pene severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un episodio inaudito che testimonia la mentalità criminale, violenta di certi individui che non rispettano nemmeno chi, come medici ed infermieri, si adopera ogni giorno, anche rischiando la propria salute, per prendersi cura dei cittadini, questo è davvero vergognoso". Così il consigliere regionale campano dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato l'aggressione al personale del 118 in via Brin a Napoli denunciata dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. "Bisogna assolutamente cambiare le normative - ha proseguito il membro della commissione Sanità - questa gente deve essere denunciata e subire delle punizioni severe, solo così il fenomeno può essere combattuto. Inoltre è indispensabile che nelle strade vi siano molti più controlli da parte delle forze dell'ordine per tenere a bada la violenza che sta dilagando per tutto il territorio e chiediamo dei presidi fissi di polizia nei pronto soccorso", ha concluso Borrelli. (Ren)