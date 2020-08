Rifiuti: Cammarano (M5s), no a impianto compostaggio a Pontecagnano Faiano (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra posizione è ferrea. Stop all'impianto previsto a Pontecagnano". Così il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. "Non va realizzato - ha proseguito Cammarano - anche perché la struttura situata nella zona industriale di Salerno, al momento "affamata" e vuota, potrebbe già accogliere l'umido dei picentini. Investire 21 milioni di soldi pubblici in un'opera inutile è ai limiti della follia amministrativa. Urge poi sottolineare che la zona industriale di Pontecagnano è storicamente votata all'agroalimentare e questa impiantistica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani rischia di danneggiare attività produttive consolidate. Il Movimento 5 stelle ha una visione divergente, innovativa ed ecosostenibile: noi vogliamo un' impiantistica ridimensionata con siti pensati per gestire la frazione organica di ogni singolo comune con un risparmio in termine di investimenti. Un'idea meno impattante che tra i numerosi vantaggi provocherebbe il disinnesco di vertenze con i comitati e cittadini che considerano (giustamente!) gli impianti industriali come mostri incontrollabili sia per l'emissione di Co2 in atmosfera che per il traffico di centinaia di camion che creerebbe, costretti a fare su e giù tra i vari comuni dei Picentini. Il nostro impegno, una volta al governo della regione, si concentrerà su una pianificazione strategica di area vasta tesa a sradicare il sistema secondo il quale, attualmente, sono i singoli comuni a candidarsi ad ospitare un impianto industriale, senza valutazioni di ordine tecnico e senza tener conto della capacità della propria zona industriale di ospitare o meno questa impiantistica". (segue) (Ren)