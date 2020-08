Coronavirus: De Luca, abbassamento età contagi, media trent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è stata una risalita dei contagi in Italia a causa di un rilassamento generale e di alcune attività economiche dove ci sono stati episodi di non rispetto delle norme di sicurezza". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania in merito all'emergenza coronavirus. "In queste settimane abbiamo notato un abbassamento dell'età dei contagi - ha proseguito De Luca - arrivando a una media di trent'anni. Aumento dovuto soprattutto alle scelte di un governo nazionale che sbagliando, ha aperto totalmente le frontiere in entrata e uscita senza alcun controllo, per questo il 12 agosto la Regione ha adottato un'ordinanza che obbliga i campani di rientro dall'estero a fare il tampone e l'isolamento domiciliare". (Ren)