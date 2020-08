Campania: Caldoro, De Luca in stato confusionale fa allarmismo a fini elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca vuole chiudere la Campania? Sarebbe meglio chiudere De Luca, che prima non fa i tamponi a chi arriva a Capodichino e poi minaccia di isolare la Regione". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania: "È in evidente stato confusionale, ora sparge paura e diffonde allarmismo per fini elettorali, mentre fino a ieri non ha fatto alcuna prevenzione. In tal modo mette in pericolo la salute dei cittadini e l'economia regionale. Va rimosso il prima possibile. Il pericolo maggiore è lui". (Ren)