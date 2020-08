© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 12,30 il candidato alla presidenza della Regione Campania del M5s, Valeria Ciarambino, terrà una conferenza stampa per illustrare la sua proposta in merito al piano ospedaliero di Agropoli. La conferenza si terrà davanti all'ospedale, in Contrada Marrota. L'annuncio è arrivato dal M5s campano.(Ren)