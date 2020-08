Regionali: "Noi campani" oggi consegna lista ad Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario provinciale irpino di Noi campani, Ciro Aquino, nella mattinata di oggi, presso il tribunale di Avellino, consegnerà la lista provinciale dei candidati al Consiglio regionale della Campania espressione dell'ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella. A seguito dell'espletamento delle procedure amministrative, l'avvocato Aquino incontrerà la stampa per spiegare le ragioni della discesa in campo dei quattro candidati irpini: Bruno Aliberti, Mafalda Galluccio, Guerino Gazzella, Adele Nigro. Nel pomeriggio di oggi, ore 18.30, presso il ristorante il Caminetto a Paternopoli, il coordinatore dell'Alta Irpinia, Antonio Della Porta, il segretario provinciale irpino di Noi campani, Ciro Aquino, e la candidata al consiglio regionale Adele Nigro, incontreranno la comunità della Media Valle del Calore. Sarà l'occasione, hanno fatto sapere dal comitato, per presentare agli elettori il progetto politico di Noi campani e ribadire le ragioni del "No" al referendum per l'abolizione del numero dei parlamentari. (Ren)