Sant'Anastasia (Na): Gorga (Campania libera), scuola riparta non sulla pelle dei disabili

- "La ricerca di nuovi spazi per garantire il distanziamento degli alunni in vista dell'apertura dell'anno scolastico non può avvenire sulla pelle dei ragazzi disabili, che ricordo già durante il lockdown hanno subito nella didattica a distanza fortissimi disagi a causa della mancata fornitura degli indispensabili ausili tecnologici". Lo ha affermato Clelia Gorga, candidata di Campania libera alle prossime elezioni regionali, in riferimento alla decisione del commissario prefettizio di Sant'Anastasia, Stefania Rodà, di trasferire alcune aule della scuola Tenente De Rosa nel Centro polifunzionale Liguori di via Arco, dove è presente anche la biblioteca comunale Siani. "Una decisione grave e controversa – ha proseguito Gorga – perché nel cercare di rispettare delle norme si sacrificano dei diritti. Sono vicino alle famiglie e alle associazioni di volontariato che da anni si occupano di questi ragazzi, e che in queste ore manifestano tutta loro rabbia e preoccupazione. Sarebbe stato opportuno e doveroso trovare nuovi spazi per gli alunni della scuola, anziché, come è stato annunciato, per i ragazzi disabili, che hanno necessità, come sottolineano i genitori stessi, di proseguire le attività in una location a loro familiare". "Auspico - ha concluso Gorga – che il commissario prefettizio in vista dell'apertura delle scuole trovi per gli alunni della scuola De Rosa una soluzione alternativa al Centro polifunzionale Liguori". (Ren)