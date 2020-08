Rifiuti: Cammarano (M5s), no a impianto compostaggio a Pontecagnano Faiano (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fallimento oggi del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2016 è sotto gli occhi di tutti, cambiamolo insieme! - ha aggiunto Cammarano - Inoltre, ci dispiace molto constatare come nella compagine di 'Terra' a farla da padrone sia un'accozzaglia di vecchi partiti e di comitati ambientalisti che dalla difesa dell'ambiente sono passati all'antitesi della sua tutela, inserendosi sulla linea del governatore non tesa alla salvaguardia dell'habitat naturale. In una lista nella quale sono confluite tanti comitati con belle sensibilità ci si aspettava un'attenzione diversa. La visione degli 'impianti a tutti i costi' è ciò che tanti comitati come Fisciano, Battipaglia, Pontecagnano, combattono. Un grande carrozzone senza ideali e senza visione politica. Fuoco amico che fa perdere credibilità al loro progetto", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle. (Ren)