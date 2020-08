© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto il possibile per evitare che il disastro dell’epidemia divenisse un disastro socioeconomico, contrastando delinquenza, usura e criminalità. Fatto lavoro importante che ci viene riconosciuto in Italia e all’estero". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)