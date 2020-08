Campania: De Luca, su controlli alunni troppa approssimazione e faciloneria dal Ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assurda l'idea del Ministero della pubblica istruzione che il controllo della temperatura corporea venga fatto a casa. Contemporaneamente si dice che se c’è positivo, si chiude la scuola. Qui dovremmo fare commenti pesanti". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Considero giusto che a scuola ci sia controllo della temperatura per gli alunni. Sapete che c’è spesso il caso per cui un ragazzo si sente male in classe, si chiama in famiglia e se non c’entra nulla il Covid?". Quindi De Luca ha aggiunto: "Vorrei meno approssimazione e meno faciloneria di quella espressa da ministero Pubblica istruzione. Controlli su tutto il personale, la febbre va misura a tutti gli alunni, credo che debba essere usata la mascherina, non so fino a che punto la disponibilità dei banchi nuovi. Andiamo verso un periodo estremamente delicato. C’è buisogno di responsabilità ma bisogna elimiare certe cose che complicano i problemi". (Ren)