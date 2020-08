Campania: De Luca, speriamo che governo decida di far rispettare le sue stesse ordinanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutateci: mettetevi la mascherina sulla bocca, tanto più rapidamente si avvicina l’apertura dell’anno scolastico. E vedrete che se così sarà riusciremo a tenere sotto controllo il problema. Sperando che governo prenda decisioni meno incoerenti e virtuali e decida di far rispettare le ordinanze che emette, sennò è meglio non farle le ordinanze". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)