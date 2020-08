Campania: Mastella, chiedo ufficialmente a De Luca di riaprire le scuole a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo ufficialmente al presidente De Luca di riaprire in Campania le scuole nella prima decade di ottobre. Mi pare infelice la data del 14, per poi chiudere dopo due giorni a ragione delle elezioni. Ottobre dà maggiore serenità alle famiglie ed all'intero mondo scolastico, dà un minimo contributo al prolungamento a una stagione infeconda per gli operatori turistici". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "Consente l'espletamento delle procedure di gara, che possono fornire banchetti adeguati per tutti i ragazzi. Sappiamo tutti che in questa fase il rischio zero non c'è, come si evidenzia in Europa, ma creare serenità è indispensabile. Le parole dissennate del ministro non aiutano". (Ren)