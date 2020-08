Campania: De Luca, orgogliosi di aver creato lavoro per i nostri giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' partito il concorso per 40 macchinisti all’Eav. Sono andati a lavorare 2.500 giovani del concorsone presso i Comuni. Una delle cose più importanti fatte in questi anni. Dal punto di vista del lavoro devo ricordare che sono andati a lavorare più di 20mila giovani nell’ambito del programma Garanzia Giovani, Campania all’avanguardia per realizzazione. Siamo riusciti a offrire occasioni di lavoro a decine di migliaia di persone. Non parlo del sanitario, assunzioni a migliaia tra stabilizzazioni e nuove assunzioni. Sulle start-up, la Regione è stata all’avanguardia nel nuovo programma sul fondo nazionale gestito da Cassa depositi e prestiti. La metà dei progetti finanziati è campano". Lo ha riferito il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)