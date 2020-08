Campania: De Luca, unici in Italia a fornire abbonamenti gratis agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo gli unici in Italia ad aver attuato piano socioeconomico per garantire economia, lavoro e risorse per le famiglie. Da questo punto di vista, alcune informazioni: è pienamente in corso la campagna per abbonamento gratuito agli studenti, unica Regione in Italia a farlo per studenti da 11 a 26 anni che vivono in famiglie fascia Isee sotto 35mila euro. Per le famiglie c’è stato un risparmio da 7-900 euro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)