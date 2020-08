Napoli: Borrelli (Verdi), riapre covid center Loreto Mare, significa che ricoveri stanno aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto modo di confrontarmi con il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che mi ha confermato che il covid center del Loreto Mare verrà riattivato da lunedì prossimo e questa non è certo una buona notizia, vuol dire che la situazione ricoveri sta crescendo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi-Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità. "Ho parlato anche con il direttore generale dell'azienda dei Colli - ha proseguito Borrelli - a cui afferisce il Cotugno, Maurizio Di Mauro e anche lui purtroppo riscontra un aumento dei casi. Al di là del piano messo in campo dalla sanità campana ci sentiamo obbligati a fare un appello alla cittadinanza: siate prudenti e responsabili e non mettete in pericolo la vostra incolumità e quella degli altri, non date luogo ad assembramenti e in ogni caso indossate la mascherina quando serve, lavate spesso le mani e fuori casa utilizzate gel a base alcolica. Serve molta prudenza e diligenza da parte di tutti per gestire questa fase ed evitare nuove impennate del coronavirus", ha concluso il consigliere. (Ren)