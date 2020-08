© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 14 si apre l’anno scolastico avendo sia il governo che tutte le parti politiche scelto di aprire per poi chiudere per le elezioni, fare le sanificazioni e allestire i seggi, poi richiudere. Rifare sanificazioni. Poi aprire, poi richiudere dove ci sono i ballottaggi. Non faccio commenti, andrei oltre il codice penale". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)