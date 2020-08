Coronavirus: Vuolo, De Luca più ridicolo della chiusura delle discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato ridicolo affermare che nell'unico aeroporto internazionale della Campania 'a breve partirà l'effettuazione dei tamponi'". Questo il primo commento di Lucia Vuolo, europarlamentare nel leggere le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca. "Siamo poi alla follia se prendiamo come riferimento che su 56 tamponi positivi del 19 agosto - ha proseguito Vuolo - 18 sono di persone provenienti dall'estero. De Luca, quanto ancora dobbiamo aspettare? Dire 'a breve' è decisamente più ridicolo della scelta di chiudere le discoteche è evidenzia un pericoloso ritardo organizzativo. Dov'è la solerzia sanitaria con cui ha ordinato gli ospedali modulari come quello, attualmente vuoto, del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno? Mancano i medici? Lo abbiamo capito anche a seguito del depotenziamento della Guardia medica di Cava de' Tirreni con il trasferimento dei medici in Costa d'Amalfi. Continuo a vedere errori su errori frutto di decisioni prese al momento e senza alcuna lucidità. Sono preoccupata, questa superficialità sta mettendo seriamente a rischio la nostra Campania", ha concluso l'europarlamentare. (Ren)