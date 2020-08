Napoli: Cirillo (M5s), ripristinare accesso disabili al parco Ciro Esposito di Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre ripristinare ad horas l'accesso principale del Parco Ciro Esposito a Scampia alle persone con disabilità motorie e provvedere alla installazione delle rampe per consentire la mobilità delle persone in carrozzina". Sono le richieste avanzate dal consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle, Luigi Cirillo, al sindaco di Napoli, al garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania e all'assessore regionale alle Politiche sociali. "Questo polmone verde alla periferia della città – ha sottolineato Cirillo – deve essere il luogo della inclusione dove anche i bambini diversamente abili possono divertirsi come è loro diritto: bisogna quindi sistemare giostre e giochi a loro dedicati per consentire una totale integrazione. Senza dimenticare i servizi igienici riservati ai portatori di handicap". (Ren)