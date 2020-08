Campania: Nappi (Lega), De Luca sta portando la scuola all'estinzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi delle aule in Campania dimostra che il governo De Luca non c’è. Ci sono proclami, propaganda, una assurda campagna contro i campani come se la colpa fosse loro e non di chi li ha governati in questi anni”, Lo ha dichiarato Severino Nappi, Lega Campania: “I problemi dell’edilizia scolastica campana non nascono con il coronavirus ma sono il risultato della gestione De Luca. Ci sono assessori che invece di fare il proprio lavoro pensano ai voti. Ma quando si ha responsabilità di governo si pensa ai cittadini". Nappi ha aggiunto: "A inizio mese il Miur ha concesso alla Campania 3,6 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Briciole. Come si possono sistemare le oltre mille scuole e trovare anche seimila aule?”. Infine Nappi ha concluso: "A questo si aggiunge il problema sicurezza, il governo continua con lo scarico delle responsabilità: dopo ristoratori, imprenditori, discoteche anche sui presidi con responsabilità penali e costretti a misurare le temperature in entrata di mille alunni? Quando fanno lezione se devono anche preoccuparsi di questo? La sinistra in Campania e non solo, sta portando il sistema scolastico all'estinzione". (Ren)