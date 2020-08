Pompei: sindacati incontrano vertici Parco e sospendono assemblea convocata per domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, i sindacati hanno spiegato: "In merito ai compensi dovuti al personale per le diverse indennità accessorie non ancora riscosse, dovuto ad un inadempimento della ragioneria territoriale dello Stato, abbiamo preso atto dell’ottimo lavoro già svolto dall'amministrazione per garantire la soluzione dei pagamenti in tempi brevi, a partire dal dalle turnazioni mese di giugno 2020 che, già autorizzate, saranno riscosse sul cedolino del mese di settembre, mentre quelle di luglio elenco è stato lavorato ed è pronto per l’invio alla Rts". E quindi: "Inoltre, per i pagamenti del lavoro svolto in Conto Terzi nel 2019 dei 4 elenchi lavorati (eventi: Axa 2018 - Rai Drone 2018 - Integrazione Stanotte a …– Bell'Italia), inerenti il decreto di riparto “rimasto da pagare 2019”, i primi due eventi sono stati autorizzati, gli altri sono in attesa di autorizzazione benché già inviati alla Rts". Quindi l'apertura: "Le organizzazioni sindacali riconoscendo il lavoro fatto e le buone intenzioni del Parco Archeologico di Pompei responsabile delle criticità che penalizzano i lavoratori, si impegnano a sospendere l’assemblea indetta per domani". (Ren)