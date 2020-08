Regionali: Caldoro, online programma per rilancio Campania, piattaforma aperta a tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Caldoro, candidato del centro destra alla Regione Campania, ha dichiarato: "La Campania deve riconquistare il ruolo che merita. Può farlo con il contributo di tutte le forze sane del territorio. Donne e uomini, professionisti ed istituzioni che hanno voglia di cambiare in meglio la propria regione. Siamo consapevoli che tutto è migliorabile. E siamo anche convinti che solo con l'ascolto dei territori possiamo vincere la sfida per una regione che rinasce. Dobbiamo ripensare il ruolo dei territori e il 'Recovery found' è una occasione unica. Alle nuove sfide dobbiamo dare risposte chiare, dirette, efficaci e tutti dobbiamo sentirci coinvolti, si deve attivare la classe dirigente e le forze migliori della regione. Le proposte del programma aperto a tutti parlano di una Campania pronta a raccogliere la sfida, a proporsi come un'eccellenza di riferimento. In grado di riconquistare il suo ruolo nella storia. Abbiamo realizzato questa piattaforma ed ancora rilanceremo con un focus sulla sanità. Per concretizzare l'idea del bonus salute, per ridurre le liste d'attesa, per sostenere il personale sanitario e garantire più salute per i cittadini", ha concluso. (Ren)