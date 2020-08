Campania: Ciarambino (M5s), anche premier Conte ha bocciato De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è l'unica regione che lo stesso premier Giuseppe Conte ha escluso da qualunque ipotesi di laboratorio politico. Lo sa bene anche il nostro presidente del consiglio che il vero nemico di questa terra si chiama Vincenzo De Luca e che fino a quando il riferimento del centrosinistra in Campania sarà il peggior governatore che l'ha mai guidata, mai alcun accordo sarà proponibile". Lo ha dichiarato in una nota il candidato presidente M5s Valeria Ciarambino: "La nostra regione potrà ripartire solo quando ci saremo liberati del tutto di personaggi come De Luca e Caldoro, con le loro schiere di portatori d'acqua, trasformisti ed ex tangentisti". (segue) (Ren)