Napoli: estorsione e maltrattamenti in famiglia, 1 arresto

- I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 41enne di Qualiano (Na). Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli Nord l'uomo avrebbe estorto con la violenza i soldi per droga e alcol ai genitori e alla sorella arrivando anche a forzare porte e finestre della casa per riuscire a entrare. All'uomo è stata riconosciuta l'aggravante di aver agito sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Il 41enne è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale. (Ren)