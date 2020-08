Napoli: scoperto in strada con 14 smartphone e armi, denunciato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, all’angolo con via Nolana, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 14 smartphone dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, di un coltello a farfalla con una lama della lunghezza di 5cm e della somma di 470euro. D.A., 22enne maliano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. (Ren)