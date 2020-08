Campania: Rivellini (Fd'I), intollerabile caos su imbarchi per isole al porto di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' passato ormai un mese da quando ho denunciato la situazione intollerabile agli imbarchi per le isole nel porto di Napoli. Da allora nulla è cambiato. Il distanziamento non viene rispettato, le persone si ritrovano ammassate in lunghe file dove il contatto è garantito. L'unica contromisura è il rilevamento della temperatura prima di salire a bordo delle navi, quando le persone hanno già avuto la possibilità di contagiarsi". Lo ha dichiarato in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini: "La gestione dei porti, in questa fase delicata, è semplicemente inadeguata, il rischio che si corre è troppo alto. Le nostre isole, vere perle del Mediterraneo, vengono prese d'assalto da turisti provenienti da tutto il mondo e tutti devono imbarcarsi da Napoli". Rivellini ha aggiunto: "Questa situazione aumenta enormemente il rischio di contagi se non si prendono dei provvedimenti seri. Evitiamo annunci e slogan che sarebbero deleteri come la chiusura delle isole. Chiediamo a De Luca di svegliarsi. Sono settimane che il governatore ha perso la voce, nascosto dietro gli scandali che lo stanno travolgendo e lo slogan Campania in Mani Sicure, sembra uno sfottò!". (Ren)