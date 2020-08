Campania: Ciarambino (M5s), eliminare per sempre le auto in costiera amalfitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciotto milioni di euro per un tunnel di poche centinaia di metri che faranno guadagnare agli automobilisti appena 38 secondi". Lo ha detto il candidato M5s Valeria Ciarambino e il consigliere uscente Michele Cammarano che hanno incontrato i comitati contro l'opera: "Il tunnel in Costiera amalfitana non risolve affatto l'annoso problema del traffico veicolare, ma contribuisce solo a modificare in maniera irreversibile l'assetto geomorfologico, rischiando di compromettere l'assegnazione dell'area come patrimonio Unesco. In Costiera le auto vanno eliminate una volta per tutte e la soluzione è e nella direzione della sostenibilità ambientale". Quindi hanno concluso: "Basta potenziare le vie del mare e creare collegamenti via terra attraverso il trasporto pubblico possibilmente elettrico. In un sol colpo si risparmierebbero milioni di euro e si eliminerebbe il traffico dalla Costiera, riducendo al minimo il transito alle auto". (Ren)