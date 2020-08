Campania: domani Taglialatela presenta settimo esposto su Covid hospital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani alle ore 12 a Napoli presso un'area appositamente attrezzata in via Bracco una conferenza stampa durante la quale Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud, presenterà ai giornalisti il settimo esposto "ospedali Covid" depositato oggi presso la Procura della Repubblica di Napoli, arricchito di nuove carte contenenti elementi inediti che riguarderebbero le aziende che hanno vinto gli appalti. L'annuncio in una nota. (Ren)