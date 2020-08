Campania: Adnolfi (M5s), ospedali modulari, stop gestione emergenziale risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che l'inchiesta sugli appalti per gli ospedali Covid in Campania vada avanti con celerità al fine di fare piena luce su quanto accaduto in quei giorni di piena emergenza. Il sistema sanitario campano ha bisogno di serietà, trasparenza e credibilità". Lo ha dichiarato Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 stelle, in riferimento agli ospedali modulari costruiti durante il picco dell'emergenza sanitaria e "mai utilizzati". "Il dato positivo - ha proseguito Adinolfi - è che, contrariamente a quanto si possa ancora continuare a dire, i cittadini campani sono stati attenti tanto da non rendere, evidentemente, necessaria l'apertura degli ospedali modulari di Caserta e Salerno, o dei reparti Covid, come nel caso di Agropoli, nel Cilento. C'è però anche un dato molto negativo: lo sperpero, ancora una volta, di denaro pubblico nella sanità campana. Basta con questa gestione emergenziale delle risorse, figlia di una cultura del passato che bisogna superare. Si chiude di tutto e di più, soprattutto nei piccoli centri, privando intere comunità di servizi essenziali, come le postazioni di guardia medica o gli uffici postali, per poi investire milioni di risorse su strutture che magari non saranno mai usate. Basta con questo approccio, si cominci a lavorare e ad investire seriamente per la crescita dei territori e delle comunità che li popolano sotto tutti i punti di vista", ha concluso l'europarlamentare salernitana.(Ren)