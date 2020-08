Coronavirus: De Luca, stop comportamenti irresponsabili, tamponi a Capodichino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza senso di responsabilità tutto diventa più difficile e grave - ha sottolineato il governatore campano - La situazione è pienamente sotto controllo ma occorre evitare comportamenti irresponsabili e sbagliati, come ad esempio recarsi nei Pronto Soccorso degli ospedali per sottoporsi a tampone appena rientrati dall'estero, senza considerare il periodo di incubazione del virus. Siamo ovviamente impegnati a fornire i risultati dei tamponi nei tempi più rapidi possibili, tenendo conto del lavoro enorme che si sta facendo. L'impegno continua senza sosta, come è stato per l'intero mese di agosto. Parte a breve anche l'effettuazione dei tamponi per chi rientra dall'estero anche all'aeroporto di Capodichino. Ritengo doveroso infine, invitare i nostri concittadini ad evitare viaggi all'estero eventualmente già programmati", ha concluso De Luca. (Ren)