Campania: Confapi, le scuole paritarie riaprono regolarmente a settembre

- La sezione scuole paritarie della Campania di Confapi in una nota ha "chiarito alle famiglie e agli amministratori che le scuole paritarie riapriranno regolarmente le attività a partire dal 1° settembre, ciascuna secondo la propria programmazione (trasmettendo il funzionamento all'Ufficio regionale scolastico della Campania)". Nel documento si legge che "i servizi educativi e le scuole dell'infanzia si atterranno alle indicazioni d'indirizzo e ai protocolli di sicurezza forniti dal Decreto ministeriale del 3 agosto 2020 per la ripresa delle attività in presenza. Per i servizi educativi (asili nido) si è in attesa della imminente pubblicazione delle linee guida della Regione Campania". (segue) (Ren)