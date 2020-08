Campania: Confapi, le scuole paritarie riaprono regolarmente a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Questo chiarimento si rende necessario per evitare la confusione che si sta venendo a creare per la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali". E ancora: "È quanto mai opportuno sottolineare la disponibilità delle scuole paritarie a realizzare "patti educativi" con il governo per dare la possibilità di ripresa dell'attività scolastica a tutti i minori, non lasciando indietro nessuno, con particolare riferimento alle categorie più deboli e meno abbienti che occorre maggiormente tutelare". Infine la conclusione: "Le scuole paritarie sono disponibili con i propri spazi, i propri docenti, i propri servizi ad essere di supporto al Ministero dell'Istruzione in questo momento critico per la riapertura delle attività in sicurezza". (Ren)