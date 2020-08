Campania: Ciarambino (M5s), anche premier Conte ha bocciato De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha spiegato: "Io e il Movimento 5 stelle siamo l'unica alternativa possibile a questi politici che si sono mangiati la Campania. Il nostro progetto è pronto e voglio portarlo avanti per cinque anni coinvolgendo le migliori forze e tutti i talenti che la Campania è in grado di esprimere e che anni di clientelismo hanno soffocato". Quindi ha concluso: "Faccio appello a tutti i campani che non si riconoscono in chi ha già combinato disastri al governo della nostra Regione: unitevi a noi, dateci forza e mandiamoli a casa. Insieme siamo la maggioranza". (Ren)