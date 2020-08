Napoli: Borrelli (Verdi), spiaggia delle Monache a Posillipo invasa dai rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le condizioni della spiaggia delle Monache a Posillipo, quella che si trova ai piedi del Palazzo Donn'Anna, non sono ottimali, ma tutt'altro, come dimostrano alcune immagini dei cittadini". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha aggiunto: "Per questa spiaggia libera sono previsti interventi di pulizia quotidiani ad opera di addetti della cooperativa 25 giugno che però, come ci è stato riferito, non ripuliscono la spiaggia da due giorni". E ancora: "Abbiamo inviato una nota al Comune di Napoli per capire cosa sia successo e per quale motivo la spiaggia non è stata più pulita, crediamo che non sia affatto giusto lasciare che una spiaggia pubblica, tra le pochissime che restano in città, venga abbandonata". Quindi ha concluso: "Inoltre sarebbe opportuno installare ulteriori cestini per la raccolta di rifiuti, quelli esistenti sono molto pochi. Ci appelliamo infine anche al senso di responsabilità dei cittadini che devono imparare a rispettare i luoghi pubblici anche quando vi sono delle carenze amministrative, le spiagge sono a disposizioni di tutti e bisogna tutelarle". (Ren)