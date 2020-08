Benevento: Mastella, vicinanza per la scomparsa dell'avvocato Del Vecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza umana, cristiana ed istituzionale per la scomparsa dell'avvocato Nino Del Vecchio. Lo ricordo con stima ed affetto. In un periodo della storia beneventana avemmo un rapporto politico intenso ed operativo che fece crescere la nostra città". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Era un mondo politico diverso fatto di valori e gestito, pur nella differenza delle opinioni, con uno stile fatto di rispetto e di tolleranza. A quel mondo resto legato, di quel mondo fu protagonista Nino Del Vecchio. Alla sua famiglia un abbraccio, in particolare al figlio Raffaele, mio leale competitore ed espressione oggi intelligente di una politica diversa, ma tesa al bene della città".(Ren)