Pompei: sindacati incontrano vertici Parco e sospendono assemblea convocata per domani (2)

- Ma non basta: "Inoltre il coordinatore del servizio prevenzione e protezione verificherà con il Rup del servizio di sanificazione la possibilità di effettuare due sanificazioni mensili, così come si provvederà al più presto all’ultimazione della fornitura degli arredi del Corpo di Guardia di Porta Stabia (sedie e tavoli) invece è già stata programmata per i prossimi giorni del mese di agosto". E quindi: "A riguardo del vestiario per il personale di vigilanza, essendo andate deserte le gare precedenti sul Mepa, per cui, il nuovo Rup Pietro Oliva, sta determinando, anche alla luce del decreto semplificazioni, la procedura di gara più celere per l’individuazione dell’Operatore Economico e di conseguenza accelerare la fornitura del vestiario necessario al personale per far fronte alle intemperie". E allora: "A proposito dell’accordo per la realizzazione del Progetto di miglioramento dei servizi da rendere all’utenza per l’anno 2020, al fine di evitare ulteriori ritardi nella realizzazione che potrebbero procurare disagi all’utenza e ritardo del pagamento al personale, i rappresentanti dell’amministrazione pompeiana hanno condiviso di convocare i sindacati in breve tempo per contrattare e sottoscrivere l’accordo". (segue) (Ren)