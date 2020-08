Coronavirus: positivo dipendente comunale a Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In via precauzionale dobbiamo chiudere per quindici giorni l'ufficio della Fiscalità locale di via Campana, dove un nostro dipendente è risultato positivo al covid". Lo ha annunciato il sindaco di Pozzuoli (Na) Vincenzo Figliolia a seguito del caso positivo riscontrato nell'ufficio comunale. Il sindaco ha anche spiegato che la chiusura è necessaria in attesa di ricostruire il "link epidemiologico dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione dei locali". (Ren)