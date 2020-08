Sanità: Gallo (M5s), De Luca si impegni nei sierologici anziché nelle sitcom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca invece di proteggere il personale sanitario per avviare i test sierologici al personale scolastico è impegnato nelle sue sitcom. Peccato che dobbiamo eleggere un governatore che si occupi dei problemi reali, non uno show man che sperpera soldi in ospedali covid mai aperti". Lo ha scritto in un tweet il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo, in riferimento al governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)