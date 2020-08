Sanità: Ciarambino, campani pagheranno cara operazione flop degli ospedali prefabbricati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha poi aggiunto: "Il paradosso è che oggi De Luca impone tamponi a chi rientra dall'estero e c'è gente che aspetta giorni e giorni per effettuare il test. La pianificazione sanitaria non si improvvisa. La sanità che ho in mente per la Campania è una sanità a misura dei cittadini e dei tantissimi medici, infermieri e operatori che prestano servizio con dedizione e competenza. E non sarà più affidata a dirigenti incompetenti e di nomina politica, dove si chiudono reparti o interi ospedali per incrementare gli affari delle cliniche private o dove si aprono reparti inutili solo perché c'è un primario amico da nominare. Con me e il Movimento 5 stelle al governo della Regione, sarà finalmente garantito anche in Campania il sacrosanto diritto alla salute", ha concluso la candidata alla presidenza della Campania. (Ren)