Campania: viabilità, tutti i cantieri sulle strade del territorio regionale

- La Regione Campania ha reso noti i lavori lungo le arterie stradali regionali informando in una nota dei disagi che gli automobilisti potrebbero trovare: "Sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori, fino alle ore 17 di venerdì 16 ottobre è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra Atripalda e Serino in direzione Fisciano. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, per consentire il completamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza, resta chiuso il tratto in località Sapri in entrambe le direzioni, sulla strada statale 162 dir,per lavori, fino alle ore 18 di sabato 19 settembre è attivo il restringimento di carreggiata su tutto l'asse, in tratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi". E infine: "Sulla strada statale 163 amalfitana fino al 30 ottobre nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in tratti saltuari, tra Praiano e Marmorata (Ravello). Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi e interesserà tutti gli utenti". (Ren)