Regionali: Potere al popolo presenta candidati per provincia di Salerno (2)

- I candidati di Potere al Popolo: Nicola Catania, 34 anni, da 8 lavora come insegnante di sostegno ed è attivista della Casa del Popolo Cohiba di Nocera Inferiore. Pio Antonio De Felice, 66 anni, funzionario giudiziario ora in pensione. Da molti anni milita nel sindacato Usb.Adelaide Sara Cavallo 22 anni, è portavoce della Casa delle Donne di Cava de' Tirreni ed è tra i fondatori nella stessa città di Spazio Pueblo. Benedetto De Maio detto Dino, 55 anni, impegnato nelle lotte sociali del territorio di Salerno. Mariema Faye 25 anni, attivista del movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Filippo Isoldi 63 anni, agricoltore. Marco Manna autotrasportatore e fondatore dei primi meet-up nella provincia di Napoli prima della candidatura con i 5 Stelle nel 2015, oggi è in lista con Pap. Clementina Sasso, 40 anni di Torre del Greco, ricercatrice astrofisica all'Inaf, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, specializzata in Fisica Solare, nel 2015 è stata candidata alla Regione Campania con il Movimento 5 Stelle. (Ren)