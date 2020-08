Napoli: Verdi, immondizia in mare a Borgo Marinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una situazione davvero vergognosa che ci lascia sgomenti e ci fa davvero tanta rabbia. Chi gestisce i moli dovrebbe aiutare a tenere sotto controllo la situazione ed evitare che ci siano sversamenti di immondizia a mare, è una cosa inaudita, c'è una mancanza di rispetto e di senso civico che preoccupa". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere regionale Borrelli e Gianni Caselli, consigliere dei Verdi-Europa Verde della Municipalità I in merito allo stato e all'inquinamento delle acque a Borgo Marinari: "Abbiamo inviato una nota alla Capitaneria di Porto per informarla sulla situazione e chiedere quali provvedimenti si intendano intraprendere per mettere fine a questo vergognoso fenomeno, noi richiediamo un'intensificazione dei controlli e sanzioni e punizioni esemplari per tutti coloro che inquinano e sporcano il mare del Borgo". (Ren)