Coronavirus: Peluso (Fd’I), nel Sud mancano 10mila aule, proteggere popolazione scolastica

- “I presidi,insieme con il personale docente, si sono già fatti carico di scelte fondamentali per la prevenzione e il contrasto del covid19 e per la riorganizzazione della scuola, colmando anche i ritardi e le confusioni ministeriali, con la riapertura dell'anno scolastico bisogna evitare che tutto il peso delle scelte e della nuova organizzazione scolastica gravi su di loro e soprattutto essi vanno salvaguardati dalla responsabilità penale in caso di contagi o di altre forme di insicurezza che possano investire la popolazione scolastica". E' quanto ha affermato la dirigente nazionale di Fd’I, vice responsabile per le politiche per il Sud, Gabriella Peluso. "Nel Mezzogiorno - ha proseguito Peluso - mancano diecimila aule scolastiche e cio' rende ancora più complicata la riorganizzazione scolastica richiesta ai Presidi e la stessa prevenzione della diffusione dei contagi. Inoltre, da tempo, denunciamo la fatiscenza degli edifici scolastici nel Sud che costituisce un rischio per la incolumità della popolazione scolastica e per le eventuali responsabilità dei presidi. In questo scenario, occorre assolutamente proteggere da responsabilita' penali questi fondamentali dirigenti che, va ricordato, sono retribuiti in quantità nettamente inferiore rispetto a tutti gli altri dirigenti della Pubblica amministrazione, pur rivestendo un ruolo fondamentale ed assumendosi responsabilità molto elevate", ha concluso l’esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)