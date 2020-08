Regionali: Potere al popolo presenta candidati per provincia di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È pronta anche su Salerno la lista dei candidati di Potere al popolo con Giuliano Granato presidente della Regione Campania. "I nove nomi scelti - hanno spiegato gli attivisti - sono espressione di diverse generazioni di militanti e attivisti legati alle agitazioni per il lavoro, alle lotte per l'ambiente, per la difesa dei diritti di genere e Lgbt, l'antirazzismo, il diritto alla casa, all'infanzia, alla cura. Una lista che racconta le storie di chi a vent'anni oggi è costretto a partire per lasciare la Campania ma anche di chi decide di non fuggire scommettendo sulla parte sana del proprio territorio e sulla valorizzazione di nuove menti e progettualità indipendenti". Granato, 34 anni, ha commentato: "L'emigrazione di uomini e donne è il risultato di una politica di abbandono portata avanti da Caldoro e De Luca con le loro amministrazioni. Nel tempo le spese a carico delle famiglie a fronte di uno stato sociale assente sono aumentate, facendo esplodere anche il fenomeno dell'aumento delle diseguaglianze interne. Chi già ha può, a chi non ha rimane spesso solo l'orizzonte di una valigia e di un biglietto low cost per andar via. La classe dirigente sta svuotando la Campania, che è diventata una terra desolata mentre ovunque potrebbe esserci sviluppo. Negli ultimi dieci anni la nostra regione ha perso quasi 100.000 persone, la metà con un livello di istruzione medio alta e la politica fino ad oggi non ha fatto nulla per evitarlo. Per questo ci rivolgiamo a chi ha ancora occhi per guardare al futuro: divisi siamo niente, uniti siamo tutto", ha concluso. (segue) (Ren)