Regionali: Ciarambino, patto di resistenza col popolo campano contro impresentabili e tangentisti riciclati (2)

- "Sarà un patto di resistenza storico, siglato con tutto il popolo della Campania - ha sottolineato la candidata alla presidenza - Possiamo ancora fermarli, possiamo impedire a questa gente di affossare la nostra terra e le nostre speranze e di calpestare la dignità delle nostre istituzioni". Cirambino ha poi annunciato: "Ho inviato una lettera al ministro degli Interni e ai prefetti di tutte le province della Campania affinché sia fatta la radiografia a ogni singolo candidato. E dopo la presentazione ufficiale delle liste, pubblicheremo una black list con i nomi di tutti i candidati impresentabili. Mostreremo a tutti i cittadini ogni potenziale nemico della Campania. Non avremo scrupoli contro chi, come Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca, non se ne sta facendo affatto, candidando i rappresentanti della peggiore classe politica della storia di questa regione e del Paese. Questa gente non ci rappresenterà mai più", ha concluso la candidata del M5s. (Ren)